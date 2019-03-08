” التعليم ” : إعلان نتيجة حركة النقل الخميس المقبل

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التعليم أنها ستعلن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الخميس المقبل الموافق 7 رجب الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها تبذل قصارى جهدها لتلبية رغبات المتقدمين، وتحرص على التدقيق والمراجعة للاستفادة من كل الفرص المتاحة للنقل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، إن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، فيما جاء المتقدمون في عام 1438 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمون في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.

وأوضح أن الذين قدموا في آخر 3 سنوات بلغت نسبتهم 59% من المتقدمين والمتقدمات، بينما الذين قدموا في السنوات المتبقية تقدر نسبتهم بـ38%، مضيفًا أن المتقدمين في سنة 1430 كانت نسبتهم 0.8%، بينما المتقدمون في سنة 1431 سجلوا نسبة 2.4%، وأنه بمراجعة رغبات هؤلاء تبين أن معظمهم كانت له رغبة واحدة على قطاعات متجاورة، ولا يوجد فيها احتياج للتخصص.