بالفيديو.. السومة ينقذ الأهلي ويخطف فوزًا قاتلًا من القادسية

ماجد محمد(صدى):

خطف النادي الأهلي فوزًا قاتلًا من القادسية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضع بيسمارك فيريرا القادسية في المقدمة، بعد إحرازه أول هدف في الدقيقة 31، إلا أن التقدم لم يستمر طويلًا، إذ عادل أدلان سانتوس النتيجة بعدها بـ 6 دقائق.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت القاتل للشوط الثاني، أحرز عمر السومة هدف الفوز للأهلي.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الـ11.