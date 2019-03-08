بالفيديو.. سر احتفال معظم المواطنين بيوم مولدهم أول رجب

علي القحطاني(صدى):

يحتفل العديد من المواطنين بذكرى يوم ميلادهم في اليوم الأول من شهر رجب.

ويرجع هذا إلى الأحوال المدنية فإنه مع بداية العمل بنظام الأحوال المدنية وتسجيل بيانات المواطنين في الأوراق الثبوتية ظهرت مشكلة عدم معرفة الكثير تاريخ ميلادهم بالكامل.

وكان الأغلب يتذكر العام دون الشهر والسنة ونظرًا لأهمية هذه البيانات صدر أمر كريم بأن يتم تحديد تاريخ يوم مولد المواطنين الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم بمنتصف العام الهجري أي يوم 1-7 أول لأول من شهر رجب.

ويأتي هذا التاريخ في ميلاد المواطنين، خصوصا ممن هم أكبر من 50 عاما، حيث تم تدوين التاريخ مع بداية منتصف العام الهجري قبل انتشار شهادات الميلاد، التي تحدد تاريخ الميلاد بدقة باليوم والساعة.