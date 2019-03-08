اعتقال شاب لمضايقته المغنية تايلور سويفت

واشنطن(صدى):

اعتقلت الشرطة الأمريكية، رودجر الفارادو، المحكوم عليه بعدم الاقتراب من مقر إقامة نجمة الغناء، تايلور سويفت، في نيويورك مجددًا.

وجاء ذلك بعدما تسلل الخميس إلى منزلها، وقام بمضايقتها منذ عدة أشهر، وأوقفت الشرطة الرجل البالغ 23 عامًا عند الساعة 02:45 فجرًا في منزل نجمة البوب، بعد أن تمكن من الدخول بعد تحطيم زجاج نافذة في غياب سويفت.

يذكر أن الفارادو وهو من فلوريدا، كان قد تمكن في نيسان/أبريل الماضي، من الدخول إلى منزل سويفت مستخدمًا سلمًا عبر نافذة، وكانت النجمة غائبة يومها أيضًا، وتمكن حراس المغنية والشرطة من إخراجه وتوقيفه.

ومنعه أحد القضاة من الاقتراب من منزل سويفت، وهو اعترف بالتهمة الموجهة إليه في كانون الأول/ديسمبر، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر لم يكن قد بدأ تنفيذها مع لزوم متابعة علاج نفسي، وفي شباط/فبراير 2018، أوقف بعدما حاول تحطيم باب منزلها برفش.

وأوقف بعد تسلله الأخير الخميس، ووجهت إليه تهمة السرقة، وعدم إطاعة أوامر المحكمة.