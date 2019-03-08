الجوازات: يمكن للمواطنين بالخارج تفويض آخرين لاستلام جوازات أبنائهم.. إلكترونيًا

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للجوازات، أنه يمكن للمواطنين المقيمين خارج المملكة تفويض من ينوب عنهم لاستلام جوازات سفر أبنائهم، عبر خدمة ” التفويض الإلكتروني ” .

يذكر أن خدمة التفويض الإلكتروني كانت قد أطلقت مؤخرًا عبر برنامج ” أبشر ” ، وقد أكدت الجوازات أنها متاحة لجميع المستفيدين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم في خدمات الجوازات الإلكترونية.

وكان العقيد سعد العمري، مدير الخدمات الإلكترونية بالمديرية العامة للجوازات، قد أشار إلى أن التفويض الإلكتروني للأبناء والغير، لمتابعة خدماتك في مكتب الجوازات بالنيابة عنك، أصبح يستغرق دقيقة واحدة فقط.

ولفت ” العمري ” ، إلى أن منصة أبشر ستتيح خلال النصف الثاني خدمة إصدار وتجديد الجواز لمن ليس له هوية وطنية، مضيفًا أن الإبلاغ عن فقدان الوثائق سيكون متاحا عبر منصة أبشر، سواء كان جواز سفر أو هوية مقيم.

وأوضح المتحدث الرسمى للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد بن فهد اللحيدان، أن إجراءات خدمة التفويض بسيطة جداً ويمكن لكل من لدية حساب في خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر ) أن يستفيد منها دون الحاجة لمراجعة أي جهة لتفويض غيره لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بعمالته.

وبين أن خطوات تنفيذ التفويض الإلكتروني كما يلي :

1- الدخول الى الحساب الإلكتروني في خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر ) .

2- إختيار أيقونة تفويض الخدمات الإلكترونية .

3- ومن ثم إختيار ايقونة إصدار تفويض جديد .

4- تسجيل المعلومات الشخصية لمن يراد تفويضه واختيار الخدمات المطلوب تفويضه عليها .

5- سيقوم النظام بإرسال رسالة الى المستفيد المراد تفويضه ليقوم بالدخول الى أبشر ويختار خدمة التفويض الإلكتروني ويقبل بعملية التفويض.