بالفيديو.. رد شديد اللهجة من مريم حسين على استفزاز شقيق الجسمي 

أميرة خالد(صدى):

استفز الإعلامي صالح الجسمي الفنانة مريم حسين مجددا بطريقة ذكية خلال مشاركته في مقابلة تلفزيونية وسؤاله عنها.

وطلب شقيق النجم الإماراتي حسين الجسمي وضع النظارات الطبية ليتمكن من رؤية صورة الفنانة مريم حسين، في إشارة إلى أنها أصغر من أن يراها بالعين المجردة للتقليل من شأنها.

ولم تفهم الفنانة المغربية الأمر بهذه الطريقة، وردت من خلال منشور على تطبيق ” سناب شات ” على ما قام به وقالت بسخرية: ” فديت انا اللي مستحي واللي يحب جمالي واللي لازم يلبس النظارة عشان يضرب زوم شوي ويشوف جمالي ومقوماتي ” .

وتابعت: ” أنا اللي مستغربة منه ليش ما تبي تعترف بحبك لي قدام الناس. ترا الحب مش غلط حتى لو كان من طرف واحد ” .