تعليم الأفلاج يعلن أسماء المرشحين على وظائف لائحتي ” المستخدمين وبند الأجور “

الأفلاج(صدى):

تُعلن إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج مُمثّلة في لجنة التوظيف عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف لائحتي ” المستخدمين وبند الأجور ” والتي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق .

وأكدت لجنة التوظيف أنه تم الترشيح وفقاً للضوابط التي حصل عليها المرشحين حسب ما ذكر في الإعلان ، مهيباً في الوقت نفسه بأنه على المرشحين الواردة أسماءهم في البيان المرفق التقيد بجدول المقابلات الشخصية والحضور في اليوم والتاريخ المحدد ابتداءً من يوم الأحد 10 / 7 / 1440 هـ الساعة 8:30 صباحاً في مسرح الإدارة ، وتشير اللجنة بضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية ورخصة القيادة إن وجدت .

كما أوضحت لجنة التوظيف بأن الترشيح للمقابلة لا يعني القبول النهائي ، وعدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولاً عن الرغبة في الوظيفة .