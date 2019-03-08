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تعليم الأفلاج يعلن أسماء المرشحين على وظائف لائحتي ” المستخدمين وبند الأجور “

تعليم الأفلاج يعلن أسماء المرشحين على وظائف لائحتي ” المستخدمين وبند الأجور “
الأفلاج(صدى):

تُعلن إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج مُمثّلة في لجنة التوظيف عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف لائحتي ” المستخدمين وبند الأجور ” والتي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق .

وأكدت لجنة التوظيف أنه تم الترشيح وفقاً للضوابط التي حصل عليها المرشحين حسب ما ذكر في الإعلان ، مهيباً في الوقت نفسه بأنه على المرشحين الواردة أسماءهم في البيان المرفق التقيد بجدول المقابلات الشخصية والحضور في اليوم والتاريخ المحدد ابتداءً من يوم الأحد 10 / 7 / 1440 هـ الساعة 8:30 صباحاً في مسرح الإدارة ، وتشير اللجنة بضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية ورخصة القيادة إن وجدت .

كما أوضحت لجنة التوظيف بأن الترشيح للمقابلة لا يعني القبول النهائي ، وعدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولاً عن الرغبة في الوظيفة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 دقائق

كلها دواسر العنصرية في السعودية مايبطلونها تلاقي اهل الجنوب كل واحد يضبط عيال عمة واهل نجد والشمال والغرب والي ضايع بينهم المسكين الي مالة احد

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