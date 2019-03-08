الفزع يسيطر على ركاب طائرة بعد تصرف غريب من أحد مستقليها 

إسلام آباد(صدى):

دعا أحد الركاب الله عز وجل أن تتحطم الطائرة التي يستقلها بصوت سمعه كل من كان على متنها.

وأثار هذا التصرف الغريب والغير مألوف فزع الركاب في مطار إسلام آباد، وعلى الفور تم استدعاء الأمن الذي قام بطرده من على متن الرحلة.

وذكرت مصادر إعلامية أن الراكب، واسمه خليل، دعا بصوت عال من أجل أن تحدث كارثة تودي بالطائرة ومن عليها، بمجرد أن استقر على مقعده، في المطار الرئيسي بالعاصمة الباكستانية.