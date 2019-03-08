” مارسيلو ” يجتمع مع رونالدو من جديد بيوفنتوس

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرازيلي ” مارسيلو ” اتفق بشكل كامل مع إدارة يوفنتوس، للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي ولمدة 4 سنوات قادمة.

وعن تفاصيل الاتفاق، فإن ” مارسيلو ” قرر مغادرة ريال مدريد في الصيف القادم، مهما كان إسم المدير الفني الجديد بعد رحيل ” سولاري ” .

أما فيما يتعلق براتبه السنوي، فسوف يحصل على راتب سنوي يُقدر بحوالي 12 مليون يورو مع فريقه الجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز في حالة فوزه بدوري الأبطال.

تجدر الإشارة إلى أن ” مارسيلو ” يريد اللعب مع صديقه كريستيانو رونالدو في تورينو، خاصة وأن العلاقة قوية بين عائلة النجمين خارج الملعب.