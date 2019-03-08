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إعلامية توثق مشهد تهور سائقين بالرياض كاد أن يتسبب في كارثة

إعلامية توثق مشهد تهور سائقين بالرياض كاد أن يتسبب في كارثة
علي القحطاني(صدى):

نشرت الإعلامية ” إيمان الرجب ” مساء امس الخميس فيديو على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” يوثق تصرف متهور لسائقين كاد أن يتسبب في كارثة على الطريق بحي عرقة بالرياض .

وكانت الإعلامية قد وثقت الفيديو منتقدة تصرفات بعض السائقين الذين لا يعيرون الإهتمام بأرواحهم أو أرواح الآخرين ، فيما يظهر أنها كادت أن تتعرض لأذى بسبب الموقف .

وعلقت ” الرجب ” على الفيديو الذي أظهر عناد بين السائقين؛ إذ أراد كل منهم أن يسبق الآخر من أجل التضييق عليه ، قائلة : مو معقول ماشين بأمان الله في السيارة يطلعلنا ناس متهورة في الشارع .

وأضافت : ومرتين مو مرة بحي عرقة، اش ذنب الناس اللي ماشيه بالطريق؟ ، وقامت بعمل إشارة إلى حساب المرور السعودي.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 46 دقيقة

تصرفات صبيانيه وكان الشارع ملك لهم ولاهمتهم ارواحهم وارواح الناس

[ عدد التعليقات: 68114 ] نشر منذ 41 دقيقة

متهورون ليتهم باالخيزران يمغطون وفي مزبن الجاني يكرفسون ,,

[ عدد التعليقات: 68114 ] نشر منذ 41 دقيقة

متهورون ليتهم باالخيزران يمغطون وفي مزبن الجاني يكرفسون ,,

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