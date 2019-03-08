قرار الاتحاد الآسيوي بشأن مشاركة ” الجبرين ” مع النصر

نواف السالم(صدى):

أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجلس إدارة نادي النصر أنه تم السماح بمشاركة محور الارتكاز عبدالعزيز الجبرين في مباراة ” ذوب آهن أصفيهان ” الإيراني؛ وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وجاء ذلك بعد أن تلقى ” الجبرين ” بطاقتين صفراوين، أمام أجمك الأوزبكي والوصل الإماراتي، مع العلم أن البطاقة التي حصل عليها بمباراة الملحق الآسيوي لا ترحل إلى منافسات دور المجموعات.

يُذكر أن النصر يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بدون نقاط؛ وذلك عقب الخسارة من الوصل الإماراتي بـ ” هدف دون مقابل ” .