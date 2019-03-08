بالفيديو.. انفجار في منزل غدير السبتي.. وردة فعلها غير متوقعة! 

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة غدير السبتي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع ” سناب شات ” توضح فيه ما حدث من انفجار داخل منزلها، قائلة: ” انفجر فرن الغاز بشكل مفاجئ ومن دون أي سبب ” .

وخطفت السبتي في مقطع الفيديو الأنظار حولها بهدوئها وسرعة تفاعلها مع الانفجار الحاصل، وبدا في المقطع زجاج الفرن المكسور إلى قطع صغيرة، وبقايا الزجاج مرمية على الأرض ما أدى إلى استغرابها والتعامل مع ما حدث بكل هدوء.

وعبرت عن استغرابها لما حصل، فالفرن مخصص لاحتواء الحرارة، معربة عن دهشتها من صوت الزجاج وهو ينكسر، متسائلة: ” كيف انفجر الفرن ” .