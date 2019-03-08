بالفيديو.. مجددا.. ” ترامب ” يحرج زوجته أمام رئيس الوزراء التشيكي
رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحراج زوجته ” ميلانيا ” ؛ عند استقبالهما رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وزوجته مونيكا بابيسوفا بـ ” البيت الأبيض ” في واشنطن.
ويظهر بالفيديو توقف السيدان ” ميلانيا ومونيكا ” لالتقاط صورة مشتركة، إلا أن ” ترامب ” ورئيس الوزراء التشيكي ذهبوا لمقر الإقامة دون الاكتراث بزوجاتهم.
وحاولت السيدتان تخطي الموقف، وقاموا باللحاق بزوجيهما غير آبهتين بما حدث.
من الجدير بالذكر أن ” أندريه بابيس ” أول رئيس وزراء تشيكي منذ عام 2011 يتلقى دعوة إلى البيت الأبيض، حيث تستمر زيارته ثلاث أيام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47169 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههههههههه هههههههههههه
الحريم ماينفع معهن الا كذا😂😂
يبون تصوير وسلفي وقرقره
وهذا وراه شغل مو بفاضي😂😂😂😂😂😂😂