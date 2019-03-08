بالفيديو.. مجددا.. ” ترامب ” يحرج زوجته أمام رئيس الوزراء التشيكي

واشنطن(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحراج زوجته ” ميلانيا ” ؛ عند استقبالهما رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وزوجته مونيكا بابيسوفا بـ ” البيت الأبيض ” في واشنطن.

ويظهر بالفيديو توقف السيدان ” ميلانيا ومونيكا ” لالتقاط صورة مشتركة، إلا أن ” ترامب ” ورئيس الوزراء التشيكي ذهبوا لمقر الإقامة دون الاكتراث بزوجاتهم.

وحاولت السيدتان تخطي الموقف، وقاموا باللحاق بزوجيهما غير آبهتين بما حدث.

من الجدير بالذكر أن ” أندريه بابيس ” أول رئيس وزراء تشيكي منذ عام 2011 يتلقى دعوة إلى البيت الأبيض، حيث تستمر زيارته ثلاث أيام.