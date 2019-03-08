للسيدات.. تناولي 5 وجبات صغيرة لتجنب القيء في الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يقول الدكتور عمرو شرف الدين أستاذ أمراض النساء والتوليد ، إن القيء من أشهر أعراض الحمل التي تواجه كل امرأة مقبلة على حياة الأمومة خاصة في أول ثلاثة أشهر من الحمل.

وأوضح أن الأمر يكون مجرد إحساس بالغثيان يتبعه قيء مرة أو اتنين يوميا شريطة أن تكون التغذية للحامل سليمة وكافية، مؤكدا على ضرورة أن تتناول الحامل في هذه الحالة العلاج المناسب وتقوم بتقسيم غذائها على 5 وجبات صغيرة على مدار اليوم.

وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد، أن استمرار القيء طول اليوم وعدم ثبات أي شيء في المعدة حتى الماء يصيب السيدة الحامل بالشعور بالضعف العام، مطالبا الحوامل بزيارة الطبيب في مثل هذه الحالات الطارئة، حتى لا يحدث جفاف بالجسم أو أي اضطرابات تكون سببا في فقدان الحمل في شهوره الأولى.

وتتعرض 80% من النساء الحوامل لغثيان الحمل بفترة الثلاث أشهر الأولى من الحمل، والذي يبلغ أقصاه بالصباح، لذلك يسمى بغثيان الصباح في بعض الأحيان، ولكنه قد يمر عليهن بباقي أوقات اليوم المتفرق، نصف النساء الحوامل يعانين من الغثيان والقيء سويًا وربعهن من الغثيان فقط أما ربع وحيد محظوظ قد لا يعاني من الغثيان أو القيء.