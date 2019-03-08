إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار باتجاه أبها
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها.
كما بين أنه ” نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية ” .
واستكمل ” العاصمي ” : ” تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47169 ] نشر منذ 29 دقيقة
لاحول ولاقوةالاباالله
سلامااااات😐