كشف حقيقة حساب ” نيزك ” .. عمل استخباراتي منظم يدار من تركيا

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن ألاعيب تركيا والدوحة باتت أقل كياسة من تصرفاتهما الخبيثة ، فقد تمكن مواطنون من الكشف عن هوية حساب ” نيزك ” على موقع ” تويتر ” والذي يزعم أنه حساب توعوي يترجم الأفلام الوثائقية من أربع لغات .

وفطن المغردون إلى حقيقة الحساب الذي تديره تركيا وتموله شبكات الدوحة وبعض دول الجوار المعادية بهدف تشويه سمعة المملكة وزرع الفتن بين مواطنيها وتصعيد المواقف الفردية الموجودة بأي مجتمع بالضرب على العاطفة الدينية ببريق زائف ، ليصبح أحد أبرز الحسابات الإستخباراتية التي بائت بالفشل .

وكان الحساب قد نجح في ضم الملايين من المتابعين بعد نشره فيلم ” المال الحرام ” عام 2016 ، والذي يتهم الإمارات بمحاولة الإضرار بالمملكة وأخذ في الترحيب بأراء قادة التنظيمات الإرهابية ،كأحد الأدوات الناعمة لإختراق المجتمع بعد فشل تركيا في بث سمومها عبر مسلسلاتها الشاذه في المملكة .

وتمكن المغرد ” نايف الداخلي ” وغيره من كشف موقع إدارة الصفحة من تركيا الواضح على موقع ” فيسبوك ” ، بعد أن غفلت إدارة الحساب عن قرار فيسبوك بإعلان مواقع إدارة الصفحات لمواجهة مثل هذه الحسابات التخريبية .

وقال المغرد : لسوء حظ فريق نيزك فإنهم لم ينتبهوا لهذا القرار، مع حرصهم الشديد على إخفاء كل الأدلة ما جعلنا نعرف من مصدر موثوق أن صفحتهم في فيسبوك تدار من تركيا الدليل حي وموجود حتى هذه اللحظة .

بينما قال مغرد آخر : أول ضربة قوية تكشف حكاية نيزك والبداية من غرفة عملياته القابعة في تركيا الخطة ب: أهم شيء المحتوى، نفس الكلام كان عن حسابات قناة المجتمع وتركي الشلهوب وفي النهاية وجههم الحقيقي حسابات معادية، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، وغيرها من التعليقات الساخرة من المخربين الحمقى .