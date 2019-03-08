” دي ليخت ” على رادار برشلونة و أتلتيكو مدريد

طلال الغامدي(صدى):

يتصارع كلاً من رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو مع ميجيل سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، لأجل الحصور على مدافع وقائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت.

وعن ذلك قال رئيس برشلونة في تصريحات له: ” هذا اللاعب نضعه في اعتباراتنا، نحن نبحث دائما عن أفضل اللاعبين، وأولئك الموهوبون سيكونون دائما محط اهتمام برشلونة ” .

وتابع: ” تحركنا سريعا من أجل فرينكي دي يونج؛ لأن باقي الأندية قدمت عروض من أجله ” .

فيما كشفت تقارير صحفية أن مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، طالب إدارة ناديه بالتحرك من أجل ضم اللاعب الهولندي؛ لتعويض الرحيل المنتظر لقلب الدفاع الأوروغوياني دييغو غودين بنهاية الموسم الحالي.

من الجدير بالذكر أن ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 19 عامًا، كان قد نجح في مساعدة أياكس أمستردام على اقصاء ريال مدريد من مسابقة دوري الأبطال الأوروبي.