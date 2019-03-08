بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف عن حقيقة خلافها مع شيرين

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن حقيقة خلافها مع زميلتها النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب، قائلة: ” لا يوجد خلاف بيني وبين شيرين.. نحن أصدقاء ” .

وعقبت الزغبي علي نسيان شيرين لها في لقائها الأخير ببرنامج تخاريف حيث لم تذكرها ضمن قائمة الفنّانين الذين تصطحبهم معها في ” ميكروباص ” حياتها، قائلة: ” أمر طبيعي عشان كلنا بننسي بسبب انشغالاتنا وأنا كمان كنت بنسي ” .

وأشارت إلى أنها هنأت زميلتها أنغام في الكويت بزواجها، كما غنّت نوال مقطعاً من أغنيتها ” مش خايفة ” ، ولفتت إلى أنها تهديها لكلّ شخص لم يعرف قيمتها، معلقة على تصريحها الأخير في برنامج حكايتي مع الزمان بأنّ الزواج هو أكبر ندم في حياتها.

وجاءت تصريحات نوال الزغبي في كواليس الفعالية التي نظمتها شركة روتانا للمرئيات والصوتيات احتفالاً بإطلاق ألبومها الجديد ” كدة باي ” .