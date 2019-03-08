موعد بعض مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان بعد التعديل

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة المسابقات إجراء بعض التعديلات على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن تقام مباراة الحزم أمام الإتحاد في 16 من مارس الجاري بملعب نادي الحزم .

وستقام مباراة الهلال أمام أحد في 23 من مارس الجاري بملعب جامعة الملك سعود.

أما مباريات الإتفاق أمام القادسية ، والتعاون أمام الوحدة ، والأهلي أمام الرائد يوم الخميس الموافق 28 من مارس الجاري .

وستقام مباراة الفيحاء والأهلي في أول إبريل ، ومباراة الحزم أمام الهلال و الوحدة أمام الإتفاق في الرابع والـ12 من الشهر نفسه على التوالي .

وأخيراً ستقام مباريات الهلال أمام التعاون ، والأهلي أمام الوحدة في 19 من إبريل المقبل ضمن الجولة الـ28 .