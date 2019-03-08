مشجع مانشستر يونايتد يتعرض لطعنة في الصدر بعد فوز فريقه على سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

تعرض أحد مشجعي مانشستر يونايتد للطعن، بعد فوز فريقه على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الفور نقل المشجع إلى العناية الفائقة بإصابات في الصدر بعد واقعة في سيارة أجرة.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية في بيان: “نتواصل مع السلطات الفرنسية لمتابعة واقعة المشجع البريطاني في باريس في 6 مارس ونحن على استعداد لتقديم المساعدة”.

وانتصر يونايتد (3-1) على بطل فرنسا بعد الخسارة 0-2 في الذهاب، ليبلغ ربع النهائي بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض.