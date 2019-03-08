إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأبرز الإتحاد أن مبارة القادسية والأهلي سيديرها الحكم الهولندي دينيس هيخلير كحكم ساحة ، ودالييبور دجورجيفيتش مساعد أول ، وميلوفان ريستيك كمساعد ثاني ، وايجور باجاك كحكم رابع ، وروبرت ديبيرينك كحكم فيديو .

أما مبارة النصر والإتفاق فيديرها : توماس ميسيال ،وكونراد سابيلا ، واركاديوتس وجسيك ، وفويتشيخ ميس ، وزبيجنيو دوبرينين ، بنفس تكليفات الحكام السابقة .

أما مباراة الهلال والوحدة فيديرها : جور بربروتنيك ، وروبيرت فوكان ، ودانيلو غروجيتش ، وبول فان بوكيل بنفس التكليغات .

كما يدير مباراة الإتحاد والفيحاء : مانويل خوخي سوسا ، وبيدرو موتا ، ونونو مانسو ، أندريه نارسيسو ، وأنتونيو نوبر ، بنفس التكليفات السابقة .