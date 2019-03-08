إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأبرز الإتحاد أن مبارة القادسية والأهلي سيديرها الحكم الهولندي دينيس هيخلير كحكم ساحة ، ودالييبور دجورجيفيتش مساعد أول ، وميلوفان ريستيك كمساعد ثاني ، وايجور باجاك كحكم رابع ، وروبرت ديبيرينك كحكم فيديو .
أما مبارة النصر والإتفاق فيديرها : توماس ميسيال ،وكونراد سابيلا ، واركاديوتس وجسيك ، وفويتشيخ ميس ، وزبيجنيو دوبرينين ، بنفس تكليفات الحكام السابقة .
أما مباراة الهلال والوحدة فيديرها : جور بربروتنيك ، وروبيرت فوكان ، ودانيلو غروجيتش ، وبول فان بوكيل بنفس التكليغات .
كما يدير مباراة الإتحاد والفيحاء : مانويل خوخي سوسا ، وبيدرو موتا ، ونونو مانسو ، أندريه نارسيسو ، وأنتونيو نوبر ، بنفس التكليفات السابقة .
اترك تعليقاً