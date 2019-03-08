مجزرة في اسطنبول.. أب يقتل 5 أفراد بينهم ابنيه

أنقرة(صدى):

استيقظت مدينة إسطنبول التركية على مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 أفراد على يد أب قتل إبنيه الشابين بين الضحايا .

ووفقاً لصحيفة “حرييت ” التركية فإنه لا يُعلم سبب القتل ، إلا أن القاتل المدعو ” شناسي قوركان ” مسجل خطر وسبق وأن قتل شقيقه ولم يلبث أن خرج من السجن حتى وقع في هذه الجريمة الشنيعة .

ويطالب الرأي العام التركي بضرورة توقيع أقصي عقوبة على الجاني وحماية المجتمع من المسجلين الخطر الذين يهددون السلام الإجتماعي .