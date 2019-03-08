مجزرة في اسطنبول.. أب يقتل 5 أفراد بينهم ابنيه
استيقظت مدينة إسطنبول التركية على مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 أفراد على يد أب قتل إبنيه الشابين بين الضحايا .
ووفقاً لصحيفة “حرييت ” التركية فإنه لا يُعلم سبب القتل ، إلا أن القاتل المدعو ” شناسي قوركان ” مسجل خطر وسبق وأن قتل شقيقه ولم يلبث أن خرج من السجن حتى وقع في هذه الجريمة الشنيعة .
ويطالب الرأي العام التركي بضرورة توقيع أقصي عقوبة على الجاني وحماية المجتمع من المسجلين الخطر الذين يهددون السلام الإجتماعي .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 51 دقيقة
فيهم حقد عجيب..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 51 دقيقة
فيهم حقد عجيب..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 50 دقيقة
فيهم حقد عجيب..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 50 دقيقة
فيهم حقد عجيب..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 50 دقيقة
فيهم حقد عجيب..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
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،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
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،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
ابغى يحس اللي يكرر التعليق
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
ابغى يحس اللي يكرر التعليق
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
ابغى يحس اللي يكرر التعليق
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
ابغى يحس اللي يكرر التعليق
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
ابغى يحس اللي يكرر التعليق
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 49 دقيقة
ابغى يحس اللي يكرر التعليق
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39336 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68095 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, باطن الارض اولى به من ظهرها ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 28 دقيقة
اللهم لاتبلانا …
عوافي[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههههههه …تكرار التعليقات