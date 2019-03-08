بالصور.. إيديون جرين تكشف عن سيارات كلاسيكية التصميم تستند على رولزرويس رايث وكورفيت

لندن (صدى):

رغم أن شركة Eadon Green البريطانية غير معروفة للكثيرين، ولكنها قامت بجلب عدد من الموديلات المثيرة للاهتمام لمعرض جنيف للسيارات.

من أهم هذه الموديلات هي ZRR، والتي وصفتها الشركة بجراند تورير بأربعة أبواب ومحرك V12، وإن كانت مبنية بشكل واضح على رولز رويس رايث.

وتشبه ZRR موديل سابق لنفس الشركة تحت اسم Zanturi، والذي استخدم محرك V12 كذلك توربو مزدوج سعة 6.6 لتر بقوة 593 حصان وعزم دوران 840 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ما سمح لها بالتسارع إلى 96 كم\س في 4.8 ثانية مع سرعة قصوى 250 كم\س.

كما قدمت الشركة سيارة Zelcat المبنية على كورفيت، وإن قامت بتغييرات واسعة خارجية بتصميم كلاسيكي نوعاً ما ومصابيح أمامية دائرية وشبكة تهوية بارزة.

وتستمد Zelcat قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 460 حصان وعزم دوران 628 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي 8 سرعات، ما يسمح بالتسارع إلى 96 كم\س في 3.6 ثانية بسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 250 كم\س.

وأخيراً ننتهي عند سيارة Black Cuillin بتصميم مشابه لـ Zelcat ولكن بمحرك V12 سعة 6.0 لتر بقوة 449 حصان وعزم دوران 600 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي 6 سرعات وتسارع إلى 96 كم\س في 5.4 ثانية مع سرعة قصوى عند 250 كم\س.