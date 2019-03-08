تعرفي على أسرار الحصول على شعر طويل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد عبدالعزيز عامر خبير العناية بالشعر ، إنه ليس صعباً على الفتيات الحصول على شعر طويل وصحي، شريطة ضمان نمو صحي للشعر واتباع بعض الخطوات الرئيسية ، مثل غسل الشعر بالمستحضرات المناسبة والماء البارد، وتناول الغذاء الصحي الغني بالبروتين، والحرص على تدليك فروة الرأس وتمشيط الشعر يوميا.

وتابع ، إلى جانب تطبيق وصفات لتطويل الشعر من المهم أن تتبعى بعض النصائح في الحياة اليومية وروتين العناية بالشعر للحصول على شعر طويل سريعًا، فمن المفيد أن تقلمي شعرك كل 6 إلى 8 أسابيع وتستخدمى الأصباغ الطبيعية بدلًا من الصناعية لتلوين الشعر وتستخدمى مشط بأسنان واسعة لمنع تساقط الشعر”.

وطالب عبدالعزيز ، بتجنب استخدام مجففات الشعر ومكواة فرد الشعر، وتجنب سحب الشعر بقوة أثناء تصفيفه، وكذلك من المهم ألا تستخدمى الكثير من المواد الكيميائية على شعرك خاصة المستحضرات التي تحتوى على كبريتات لوريث الصوديوم وأن تتجنبى أيضًا غسل الشعر يوميًا.