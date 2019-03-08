” الشوري ” يناقش خفض تكاليف الطيران الاقتصادي

علي القحطاني(صدى):

يناقش مجلس الشورى في جلسة الإثنين المقبل توصيات لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات والخاصة ببعض الملاحظات على تقرير الآداء السنوي للخطوط السعودية .

ومن المقرر التصويت على مطالب الأعضاء بدراسة تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية ” غير الربحية ” ، ومنها خدمات ” طيران أديل” ، وغيرها من خدمات الطيران منخفض التكاليف .

كما يناقش المجلس تقارير لجنة الإقتصاد والطاقة بشأن نظام الإمتياز التجاري ، وإقتراح تعديل نظام الوكالات التجارية .

أما جلسة الأربعاء فتناقش التقرير الخاص بتعديل بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة ، ووضع اليد المؤقت على العقار وغيرها من القضايا.