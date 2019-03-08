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أحلام توضح سبب زيادة عدد حفلاتها في المملكة

أحلام توضح سبب زيادة عدد حفلاتها في المملكة
أبوظبي(صدى):

تعتزم أحلام زيادة عدد حفلاتها في المملكة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات ” إنستجرام ” .

وعقبت أحلام، قائلة: ” أسعدني إقامه حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل و نفاد كل التذاكر واللي راح يسعدني اكثر وأكثر أني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ ٢٢/٣ مارس شكراً يا اهلي اهل السعودية الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني “.

وكانت أحلام تستعد لإحياء حفلين غنائيين في الرياض، الأول يوم الخميس الموافق 21 مارس من الشهر الجاري، و الثاني يوم الجمعة الموافق 22 مارس.


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