أحلام توضح سبب زيادة عدد حفلاتها في المملكة

أبوظبي(صدى):

تعتزم أحلام زيادة عدد حفلاتها في المملكة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات ” إنستجرام ” .

وعقبت أحلام، قائلة: ” أسعدني إقامه حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل و نفاد كل التذاكر واللي راح يسعدني اكثر وأكثر أني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ ٢٢/٣ مارس شكراً يا اهلي اهل السعودية الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني “.

وكانت أحلام تستعد لإحياء حفلين غنائيين في الرياض، الأول يوم الخميس الموافق 21 مارس من الشهر الجاري، و الثاني يوم الجمعة الموافق 22 مارس.