بالصور.. مرسيدس تستعرض فان المستقبل في جنيف 2019

جنيف(صدى):

تطلق مرسيدس- بنز العديد من الأسماء على سيارات الفان الصغيرة الخاصة بها، وتقدمها بمجموعة من المحركات حول العالم. والآن كشفت الشركة عن سيارة فان أخرى تجريبية وهي EQV التي تعتمد على السيارة التجارية المعروفة باسم V-Class، فيتو ، فيانو ، ماركو بولو ، أو كما تعرف في أمريكا باسم متريس. ولكن بدلاً من استخداك المحرك البنزين أو الديزل ، تعمل هذه النسخة على الكهرباء.

ومن الاسم والتصميم ونظام الدفع فهي ترتبط بشكل أقرب مع السيارة الكروس أوفر EQC الكهربائية أكثر مع المركبات التجارية الحالية لدايملر التي يتوقع أن يكون هذا الموديل التجريبي هو مستقبلها. وتأتي EQV بنظام دفع كهربائي يتعدى ما تقدمه مرسيدس حاليًا في eSprinter أو eVito رغم تشاركهما مع السيارة التجريبية الجديدة في العديد من الأمور, فبدلاً من البطاريات 41.4 أو 55 كيلووات ساعة التي تقدم على التوالي في eSprinter و eVito ، تأتي EQV على ببطارية 100 كيلووات مع قوة تعادل 201 حصان.

وهذا يكفي لدفعها إلى سرعة تصل إلى 99 ميل في الساعة أي أعلى بكثير من السرعة القصوى التي تصل إلى 75 ميل في الساعة التي تقدمها eVito و eSprinter مع نطاق تنقل يصل إلى 249 ميلاً. كما تمت أيضا تحديثات الشاحنة التجريبية بطريقة تتناسب مع التصميم الجمالي لموديلات EQ.

وتتميز السيارة التجريبية بالطلاء الفضي واللمسات من الكروم ، مع العجلات مقاس 19 بوصة والمصابيح الأمامية LED والصادمين الأكثر بساطة في التصميم. لكن التحديث الأكبر موجود في الداخل ، والذي خلافا لـ eVito و eSprinter اللذين يركزان على مساحة تخزين البضائع ، فالسيارة التجريبية تتجه نحو نقل الركاب في نطاق من الفخامة الحديثة الذي يتوقعه عملاء سيارات مرسيدس.

وتتميز المقصورة بأنها تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب وتأتي بميزات جلد نابا الأسود والأزرق ، والذهب الوردي ، والكروم الداكن ، ونظام المعلومات الترفيهي MBX مع التحكم الصوتي بالتعلم الذاتي.