وزير الإسكان عن تكلفة الاقتراض: نسعي أن تكون منافسة للسوق العالمية

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال مقابلة له مع قناة ” الإخبارية ” ، بأن الوزارة تسعى لأن تكون تكلفة الاقتراض للقروض العقارية في المملكة متوازنة ومنافسة للسوق العالمية.

وقال ” الحقيل ” أن الأسعار التي يتم طرحها حاليا هي لعشرين وثلاثين سنة قادمة؛ وذلك بدعم من وزارة المالية.

وبالرجوع للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي، نجد أن هناك ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 4.43 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر يناير 2019 بزيادة قدرها 170 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.