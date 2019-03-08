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موقف مؤثر.. فاتته جنازة والده.. فقرر اللحاق به داخل القبر

موقف مؤثر.. فاتته جنازة والده.. فقرر اللحاق به داخل القبر
برازيليا(صدى):

في رد فعل مؤثر وغريب من نوعه ، قرر شاب برازيلي دخول قبر والده ليلقي عليه نظرة الوداع بعد أن فارق الحياة دونما أن يتمكن من حضور جنازته وتوديعه قبل إجراءات الدفن .

وذهب إلى قبر والده بعد مرور مدة على دفنه بمنطقة أكري شمال البرازيل ، ليضطر أقاربه لإبلاغ الشرطة لمحاولة إنقاذه ،وبالفعل نجحت قوات الأمن في إخراج الرجل من ثقب ضيق لحجرة الدفن .

وتسببت الموقف في إنفعال كبير على مواقع التواصل الإجتماعي فبينما أيده الكثيرون بإعتبار أن لديه صعوبات عقلية ومتعلق بوالده ، هاجم آخرون الموقف معتبرين أنه تهديد لحرمة القبور مطالبين بمزيد من إجراءات الحماية .


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