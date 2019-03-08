” عايزاني أشيلها ” .. زوج يرفع دعوى طلاق ضد زوجته لوزنها الزائد
أقدم رجل مصري على رفع دعوى طلاق ضد زوجته بعد زواج دام عامًا؛ بسبب وزنها الزائد.
وعن تفاصيل الدعوة، قال ” الزوج ” : ” انقلب حال زوجتي بعد احتفالنا بعيد زواجنا للسنة الأولى، وبعد الانتهاء من الحفل طلبت مني أمام الجميع بأن أحملها وأصعد بها 8 طوابق ” .
وتابع حديثه: ” وبعد رفضي لطلبها تركت المنزل وتوجهت للعيش بمنزل أسرتها، وكلما طالبتها بالرجوع ترفض الحديث معي ” ، مشيرًا إلى أنه دايمًا ما يشعر بالإحراج بسبب وزنها الزائد ” 90 كيلو ” .
وبعد فشل الصلح، قرر الزوج التوجه لمحكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق للضرر منها، ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39335 ] نشر منذ 46 دقيقة
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اللهو البريء[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هههههههههههه…
بس اللي ابي اعرفه ..هو لازم تقدم للمحكمة عشان تطلقها .وايه ي راقل..
ي بني طلئها وخلاص ..