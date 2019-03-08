” عايزاني أشيلها ” .. زوج يرفع دعوى طلاق ضد زوجته لوزنها الزائد

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على رفع دعوى طلاق ضد زوجته بعد زواج دام عامًا؛ بسبب وزنها الزائد.

وعن تفاصيل الدعوة، قال ” الزوج ” : ” انقلب حال زوجتي بعد احتفالنا بعيد زواجنا للسنة الأولى، وبعد الانتهاء من الحفل طلبت مني أمام الجميع بأن أحملها وأصعد بها 8 طوابق ” .

وتابع حديثه: ” وبعد رفضي لطلبها تركت المنزل وتوجهت للعيش بمنزل أسرتها، وكلما طالبتها بالرجوع ترفض الحديث معي ” ، مشيرًا إلى أنه دايمًا ما يشعر بالإحراج بسبب وزنها الزائد ” 90 كيلو ” .

وبعد فشل الصلح، قرر الزوج التوجه لمحكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق للضرر منها، ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.