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المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم خلال 2018

المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم خلال 2018
علي القحطاني(صدى):

حققت صادرات المملكة من النفط إرتفاع ملحوظ خلال العام المنصرم 2018 بنسبة 2.4 % ، وبواقع 7.1 مليون برميل يومياً ،و 2.6 مليار برميل بنهاية العام .

كما تمكنت المملكة من الحفاظ على موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم متفوقة على روسيا التي بلغت صادراتها 5.2 مليون برميل يومياً ، وذلك وفقاً لبيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية ” جودي ” .

وجاء الإرتفاع في صادرات المملكة رغم إلتزامها باتفاقية منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” ، لخفض الإنتاج التي تشمل أعضاء في ” أوبك ” ومنتجين مستقلين .

وكانت صادرات المملكة من النفط قد سجلت في عام 2017 أدنى مستوياتها خلال سبع سنوات منذ عام 2010 عندما سجلت 6.64 مليون برميل يوميا


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