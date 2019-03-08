مشروع ” القدية ” يخطط لتوفير ما ينفقه المواطنين على السياحة بالخارج

علي القحطاني(صدى):

كشف مايكل راينيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ” القدية ” للاستثمار، أن المشروع سيوفر مليارات الدولارات التي ينفقها المواطنين على السياحة بالخارج.

وعن اكتمال المشروع، صرح ” راينيجر ” في جلسة حوارية ضمن المؤتمر السعودي الدولي للعقار ” سايرك5 ” ، بأن المرحلة الأولى للمشروع ستكتمل في غضون 4 أعوام.

حيث أشار إلى أن المشروع يوفر مصادر دخل متنوعة، ويضيف منتجات جديدة لسوق السياحة والترفيه، كما سيوفر 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

كما أوضح الرئيس التنفيذي أنه المشروع يوفر فرصاً استثمارية ضخمة في مجالات ” المقاولات والترفيه والطب الرياضي، والمطاعم والمقاهي، والفندقة، والملاعب والمتنزهات البرية ” وغيرها.