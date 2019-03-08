قبطان يطلب البيتزا لركاب طائرة بعدما علقت في عاصفة ثلجية  

أوتاوا(صدى):

طلب طيار من ” شركة طيران كندا” Air Canada، 23 شطيرة بيتزا على حسابه الشخصي لركاب الطائرة بعدما علقت في عاصفة ثلجية من أجل تهدئة أعصابهم، هذا وقد سلمت لهم عند باب الطائرة، ليثبت أن كرم الأخلاق يمكن أن يكون بطرق غريبة ومتعددة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن ” الرحلة 608 ” غادرت مدينة تورنتو متجهة إلى هاليفاكس، إلا أنها اضطرت إلى تحويل مسارها إلى فريدريكتون لسوء الأحوال الجوية بعد علقت عدة ساعات في المطار، قبل أن يقرر الطيار طلب البيتزا بالجبن والبيبروني، من ” مطعم مينغلرز ” في بلدة أورومكتو.

ورحبت مديرة المطعم، جوفي لاريفيه، بطلب الطيار، موضحة أن موظفيها لم يسبق لهم إيصال الطعام إلى طائرة.

ولفتت: ” أخبرنا الطيار أننا سنجهز البيتزا خلال ساعة أو ساعة ونصف، ونجحنا بفعل ذلك في ساعة فقط، ثم أرسلناها إلى المطار عبر خدمة التوصيل، إلا أننا بقينا نضحك طيلة الليل على الطلب الغريب “.

وتابعت لاريفيه أنها اتصلت بالطائرة بمجرد تجهيز البيتزا، لتخبر الطيار أنها على وشك الوصول، حيث أرسل أشخاصاً لتسلمها عند الباب.