شرطة منطقة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شرطة منطقة الرياض عن توفر 17 وظيفة عمدة ونائب عمدة لأحياء مدينة الرياض على المراتب ” السابعة، السادسة، الخامسة ” ، وفقًا للمسميات التالية:

– عمدة حي بدر (المرتبة السابعة)

– عمدة حي الخليج (المرتبة السابعة)

– عمدة حي المطار السكني (المرتبة السابعة)

– عمدة حي ظهرة البديعة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي عتيقة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي السعادة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي منفوحة القديمة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي اشبيليا (المرتبة السابعة)

– عمدة حي البطحاء والمرقب (المرتبة السابعة)

– نائب عمدة حي سلطانة (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي المربع (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي العريجاء القديمة (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي الاسكان وطريق الخرج (المرتبة الخامسة)

– نائب عمدة حي العقيق (المرتبة الخامسة)

– نائب عمدة حي الصناعية الجديدة والاسكان (المرتبة الخامسة)

– نائب عمدة حي شبرا والدريهمية (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي الفيصلية (المرتبة السادسة)

وعن المؤهلات المطلوبة فقد جاءت كالتالي:

– المرتبة السابعة: بكالوريوس مع خبرة 4 سنوات أو الثانوية مع دبلوم لمدة سنة و خبرة 12 سنة.

– المرتبة السادسة: بكالوريوس أو الثانوية العامة مع دبلوم وخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– المرتبة الخامسة: الثانوية العامة مع دبلوم لمدة سنة وخبرة لا تقل عن 4 سنوات.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض ضرورة توافر الشروط التالية في المتقدمين:

– أن لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً.

– أن يكون من سكان الحي،ومقيماً فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار وقبل تقدمه على الوظائف.

– أن يكون من العارفين بأحوال السكان، وأن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة.

– أن لا يكون عسكرياً على رأس العمل أو يصرف له راتب تقاعدي.

وأشارت إلى أن التقديم سيكون حضورياً في مقر شرطة مدينة الرياض ” الشؤون الإدارية والمالية – شؤون الموظفين

بحي المنصورة، مع اصطحاب الوثائق المطلوبة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، من الأحد إلى الخميس في موعد أقصاه (30) يوماً من تاريخه.