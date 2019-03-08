شرطة منطقة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة
كشفت شرطة منطقة الرياض عن توفر 17 وظيفة عمدة ونائب عمدة لأحياء مدينة الرياض على المراتب ” السابعة، السادسة، الخامسة ” ، وفقًا للمسميات التالية:
– عمدة حي بدر (المرتبة السابعة)
– عمدة حي الخليج (المرتبة السابعة)
– عمدة حي المطار السكني (المرتبة السابعة)
– عمدة حي ظهرة البديعة (المرتبة السابعة)
– عمدة حي عتيقة (المرتبة السابعة)
– عمدة حي السعادة (المرتبة السابعة)
– عمدة حي منفوحة القديمة (المرتبة السابعة)
– عمدة حي اشبيليا (المرتبة السابعة)
– عمدة حي البطحاء والمرقب (المرتبة السابعة)
– نائب عمدة حي سلطانة (المرتبة السادسة)
– نائب عمدة حي المربع (المرتبة السادسة)
– نائب عمدة حي العريجاء القديمة (المرتبة السادسة)
– نائب عمدة حي الاسكان وطريق الخرج (المرتبة الخامسة)
– نائب عمدة حي العقيق (المرتبة الخامسة)
– نائب عمدة حي الصناعية الجديدة والاسكان (المرتبة الخامسة)
– نائب عمدة حي شبرا والدريهمية (المرتبة السادسة)
– نائب عمدة حي الفيصلية (المرتبة السادسة)
وعن المؤهلات المطلوبة فقد جاءت كالتالي:
– المرتبة السابعة: بكالوريوس مع خبرة 4 سنوات أو الثانوية مع دبلوم لمدة سنة و خبرة 12 سنة.
– المرتبة السادسة: بكالوريوس أو الثانوية العامة مع دبلوم وخبرة لا تقل عن 8 سنوات.
– المرتبة الخامسة: الثانوية العامة مع دبلوم لمدة سنة وخبرة لا تقل عن 4 سنوات.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض ضرورة توافر الشروط التالية في المتقدمين:
– أن لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً.
– أن يكون من سكان الحي،ومقيماً فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار وقبل تقدمه على الوظائف.
– أن يكون من العارفين بأحوال السكان، وأن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة.
– أن لا يكون عسكرياً على رأس العمل أو يصرف له راتب تقاعدي.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون حضورياً في مقر شرطة مدينة الرياض ” الشؤون الإدارية والمالية – شؤون الموظفين
بحي المنصورة، مع اصطحاب الوثائق المطلوبة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، من الأحد إلى الخميس في موعد أقصاه (30) يوماً من تاريخه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌 [[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 5 دقائق
فعلا وضائف مرموقه لاكن شروط صعبه