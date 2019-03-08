حضري الشيش طاووق لأسرتك بطريقة مميزة وجديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يٌعد الشيش طاووق من الأكلات التي يعشقها الكثيرون، ويفضلون دائما ناولها من الخارج، بحجة أن طعمها في المطاعم مختلف عن الذي تصنعه ست البيت.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، وصفة مميزة وجديدة لعمل الشيش طاووق، ستبهر كل أفراد أسرتك.

المكونات:

كوبا أرز بسمتي

٥ أكواب ماء حار

مكعبا مرق دجاج ماجي

ملعقة كبيرة زيت زيتون

٢ حبة طماطم مفرومة

بصلة مفرومة

حبة فلفل أخضر مفرومة

ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ربع ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة قرنفل مطحون

مكونات الشيش طاووق:

كيلو صدور دجاج مكعبات

مغلف ماجي خلطة الشيش طاووق

فلفل ألوان مكعبات

نصف كوب كريمة الطبخ

ملعقتان كبيرتان (مايونيز بنكهة الثوم)

ملعقتان كبيرتان (زيت زيتون)

ملعقة كبيرة خل

زبيب ومكسرات وبقدونس للتزيين

طريقة التحضير:

يمزج الدجاج مع الكريمة والمايونيز والخل وزيت الزيتون ومغلف خلطة ماجي طاووق ثم يترك بالتتبيلة عالأقل ساعتين.

ترص أسياخ خشبية بقطع الدجاج بالتناوب مع مكعبات الفلفل الألوان.

في قدر على النار يشوح البصل مع ملعقة زيت الزيتون، ثم يضاف الأرز والطماطم والفلفل وجميع البهارات، ثم يرفع سريعا من على النار.

تذاب مكعبات مرق الدجاج في الماء الحار ثم تضاف للأرز.

هناك حلان.

أولا:

يمكنك وضع أسياخ الشيش طاووق فوق شبكة فرن ووضعها فوق صينية الأرز.

ويدخل الكل للفرن مدة ساعة ونصف، مع وضع الصيني تحت، وإشعال الشواية في نفس الوقت.

سيشوى الشيش طاووق وفي نفس الوقت سيندي الأرز بنكهته عبر فتحات الشواية.

الحل الثاني:

أن لم تتوفر الشواية يغطى قدر الأرز بورق الفويل، ويخرم بالشوكة من أماكن متفرقة، ثم يرص الشيش طاووق فوقه.

ويوضع في فرن بنفس المكان، مع فتح الشواية لكن مدة النضج ستتقلص لساعة.

لأن بخار الفويل سيسرع من عملية نضج الأرز، وأيضا سيندى الأرز بطعم الشيش طاووق عبر فتحات الفويل.

يقدم الشيش طاووق مع الأرز، ويزين بالمكسرات والبقدونس والزبيب، مع صلصة الزبادي والدقوس إن أمكن.