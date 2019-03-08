بالصور.. وفاة رضيعة في حمام المنزل لانشغال الأم بتدخين سيجارة

لندن (صدى):

توفت طفلة بريطانية رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة عشر شهرًا فقط بحمام المنزل، بسبب انشغال والدتها في تدخين ” سيجارة ” بغرفة نومها.

وعن تفاصيل الحادثة، انشغلت ” الأم ” عن رضيعتها وقامت بتدخين سيجارة في غرفة نومها، وسمعت بعد ذلك صوت القابس في الحمام، وذهبت لتجد رضيعتها ملقاة على ظهرها في الحمام لا تتنفس.

وقامت ” الأم ” بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي على ابنتها قبل أن تخرج إلى الشارع طلباً للمساعدة، حيث خرجت وهي في حالة من الهذيان والصراخ، تطلب المساعدة من الآخرين.

وقامت الجهات الأمنية بتوجيه اتهامات بالقتل الخطأ وتهمة القسوة على الأطفال لـ ” الأم ” ، إلا أنها دافعت عن نفسها وقالت أنها تركت طفلتها لمدة 10 دقائق فقط، وحينما رجعت وجدت الطفلة ملقاة على الأرض دون حركة.