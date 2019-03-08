بسمة العتيبي بقائمة ” فوربس ” للمبدعين الشباب

الرياض(صدى):

انضمت المغنية بسمة العتيبي لقائمة مجلة ” فوربس ” للمبدعين الشباب، والتي شملت أسماء آخرى من فنانين الوطن العربي منهم ” الفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنانة اليمنية بلقيس ” .

وعن ذلك، أثار اختيار ” العتيبي ” ردود فعل متباينة بين المغردين على تويتر، فمنهم من أشاد باختيارها ومنهم من رأي أن هناك أسماء كثيرة تستحق التواجد في المجلة؛ لأنها مؤثرة في المجتمع السعودي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار الأشخاص بـ ” فوربس ” من ضمن 14 قطاعًا و15 دولة عربية، حيث تواجد في هذه القائمة 7 أشخاص من أصل مصري من بينهم بطلة الاسكواش للنساء نور الشربيني.