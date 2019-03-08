توضيح من ” الصحة ” بشأن قرار انتقال منسوبيها خلال المرحلة المستهدفة من التحول 

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن قرار منسوبيها في الانتقال خلال المرحلة المستهدفة من برامج التحول في القطاع الصحي قرار اختياري يعود إليهم، مبينة أن دورها سينحصر في تقديم المعلومات عن فوائد الانتقال وآليته.

ولفتت الصحة أنها تعمل وفق خُطط مرحلية تحت مظلة التحول في القطاع الصحي، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية، بتنفيذ برامج متعددة منها التحول المؤسسي.

وأردفت أن التحول المؤسسي جرى تطويره ليحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن الجهات الرقابية والتشريعية، من خلال تكوين تجمعات صحية مملوكة للدولة، هدفها تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.