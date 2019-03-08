إصابة 6 أشخاص في حريق عمارة سكنية بمكة

نايف السالم(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني بمكة حريقا اندلع في عمارة مكونة من أربعة أدوار، ونتج عنه ست إصابات إعياء واختناق، وتم علاج خمسة في الموقع، ونقل حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح الدفاع المدني أن مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغًا من حي العزيزية في مخطط ستر يفيد باندلاع حريق في منزل.

وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح أن الحريق اندلع في مطبخ في شقة بالدور الثالث من عمارة مكونة من أربعة أدوار، وتم إخلاء العمارة من قِبل الفرق وإخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن تسجيل ست إصابات من الجنسية المصرية نتيجة الإعياء والاختناق: 4 نساء وطفلين، وأُعطوا العلاج بالموقع ماعدا حالة واحدة لامرأة تم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.