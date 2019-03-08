بعد جمعها 400 ألف دولار له.. مشرد يتهم فتاة بالاحتيال

واشنطن(صدى):

وجه مشرد أمريكي، تهمة النصب والاحتيال ضد الفتاة كيت ماكلور (28 عامًا)، والتي اعترفت بالتآمر لارتكاب الاحتيال، بأنها جمعت باسم مؤسسة ” جو فاند مي ” أموال بطريقة غير شرعية في محكمة جنوب نيوجرسي يوم الأربعاء.

وجمعت الفتاة مبلغ 400 ألف دولار من حوالي 14 ألف شخص حول العالم ضمن حملة تبرعات لمشرد اسمه جوني بوبيت عبر الإنترنت في عام 2017، إلا أنها رفضت أن تقدم المبلغ المتبرع به كاملا، ما دفع الرجل المشرد لأن يقاضيها هي وصديقها مارك داميكو.

وأقدم الصديقان السارقان على صرف تلك الأموال على الأنشطة الترفيهية، إذا قاموا بعدد من الرحلات وشراء معدات شخصية بهدف الاستمتاع؛ فيما كان سبب شهرة القصة أن المشرد أعطى الفتاة آخر 20 دولاراً كانت بحوزته ليساعدها على شراء بنزين لسيارتها حين كانت تواجه أزمة كبيرة على إحدى الطرق السريعة خارج ولاية فيلاديلفيا الأمريكية.