35 ألف ريال غرامة ضد شركة ماطلت في دفع راتب عامل بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قضت الدائرة العمالية في المحكمة العامة بمنطقة الباحة، بتغريم شركة مبلغ 35 ألف ريال؛ للمماطلة بتأدية حقوق أحد العاملين لديها؛ حيق تضمن الحكم الصادر إيداع مبلغ العقوبة المالي في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك إلزام الشركة بدفع الرواتب المتأخرة للعامل.

وكان أحد العاملين بالشركة، قد تقدم للدائرة العمالية بطلب لإلزام الشركة بتسليمه الأجور المتأخرة لـ 13 شهراً بمبلغ إجمالي 35 ألف ريال، يضاف إليها مكافأة نهاية الخدمة.

ومن جهتها، حكمت الدائرة بالانحياز إلى طلب العامل بعدما قدم الأوراق والبيانات التي تثبت صحة شكواه، فيما تخلّف ممثل الشركة عن الحضور رغم تبلغها تبليغاً إلكترونياً حول الواقعة.