موعد طرح الجزء الثاني من فيلم ” Maleficent ” لـ أنجلينا دولي

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة ديزني أمس الأربعاء، عن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم ” ماليفسنت ” ، بطولة أنجلينا جولي، لافتةً إلى أنه سيكون في 18 أكتوبر المقبل.

وأعلنت ديزني في وقت سابق، أنها ستطرح الفيلم في 29 مايو 2020 لطرحه، تجنباً لتزامن عرضه مع الجزء التاسع من فيلم ” فاست اند فيورس ” ، ولكنها قامت بتغيير الموعد.

ومن الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة الجزء الثاني إلى جانب أنجلينا جولي عدد من نجوم الجزء الأول، مثل ايل فانينغ، وسام رايلي وعدد من الوجوه الجديدة، وهو من إخراج، مخرج قراصنة الكاريبي جواكيم رونينغ.