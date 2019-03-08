أمريكا تدعو الأمم المتحدة لاستعادة القيود الصارمة على صواريخ إيران

واشنطن(صدى):

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بتحدي قرار مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخًا باليستيًا وقمرين صناعيين منذ شهر ديسمبر الماضي, وحثت المجلس على معاودة فرض قيود دولية أشد على طهران.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن: ” إن إيران اختبرت صاروخًا باليستيًا متوسط المدى في الأول من ديسمبر 2018 م و حاولت وضع قمرين صناعيين في المدار أحدهما في 15 يناير و الآخر في الخامس من فبراير ” .

وأضاف : إيران نفذت عمليات الإطلاق الثلاث تلك في تحد للإرادة التي عبر عنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وطالب كوهين في رسالته المجلس بالانضمام لبلاده في فرض تبعات حقيقية على إيران لتحديها السافر لمطالب المجلس و معاودة العمل بالقيود الدولية الأشد لوقف برنامج الصواريخ الإيراني.