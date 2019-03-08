بالفيديو والصور.. نرجس العوامي تتنزه بجمل الهدية: وركبنا الرحول
أظهر مقطع فيديو، الإعلامية بقناة ” إم بي سي ” نرجس العوامي، وهي تقوم بنزهة في الصحراء على ظهر جمل؛ حيث قالت: ” مكان جميل ويوم رائع ” .
واستقلت ” العوامي ” أحد الجمال، وصاحبها رجلين على الإبلين الآخرين، وذلك للاستمتاع بالهدية التي تلقتها مؤخرًا؛ فيما مازحهم شخص قائلا: ” يلا على الجمال نلقاكم في مكة إن شاء الله، كأن حدود المالكية غدوة ” ؛ لتعلق نرجس العوامي قائلًة: ” وركبنا الرحول ” .
ومن الجدير بالذكر، أن نرجس العوامي، كانت قد تلقت هدية عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويدعى راضي سنيد الشمري.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 21725 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 21725 ] نشر منذ 14 دقيقة
تحب ركوب الجمل واضح انها متعودة عليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 21725 ] نشر منذ 10 دقائق
عرفت لهم