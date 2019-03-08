بريطانيا تعطي الحماية لدبلوماسية إيرانية معتقلة بطهران

لندن(صدى):

أكدت بريطانيا، أمس الخميس، أنها ستوفر الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف المحتجزة في إيران منذ أبريل عام 2016.

واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية، أن ظروف اعتقال ” زاغاري ” لا تتوافق مع ” القانون الدولي ” ؛ قائلةً: ” منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين يعني أن الحكومة البريطانية تعترف رسمياً بأن المعاملة التي تتلقّاها لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي ” .

ومن الجدير بالذكر، أن طهران كانت قد وجهت تهمًا إلى الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري، الموظفة لدى مؤسسة ” تومسون رويترز ” والموقوفة في إيران منذ أبريل 2016، بالسعي لقلب النظام.