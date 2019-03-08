بريطانيا تعطي الحماية لدبلوماسية إيرانية معتقلة بطهران
أكدت بريطانيا، أمس الخميس، أنها ستوفر الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف المحتجزة في إيران منذ أبريل عام 2016.
واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية، أن ظروف اعتقال ” زاغاري ” لا تتوافق مع ” القانون الدولي ” ؛ قائلةً: ” منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين يعني أن الحكومة البريطانية تعترف رسمياً بأن المعاملة التي تتلقّاها لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي ” .
ومن الجدير بالذكر، أن طهران كانت قد وجهت تهمًا إلى الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري، الموظفة لدى مؤسسة ” تومسون رويترز ” والموقوفة في إيران منذ أبريل 2016، بالسعي لقلب النظام.
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