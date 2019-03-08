” ناسا ” تجهز لأول مهمة فضائية للنساء فقط

واشنطن(صدى):

تجهز وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في الـ29 من مارس الجاري أول مهمة فضائية من نوعها في التاريخ، وهي السير في الفضاء، ولكن ستكون المهمة مقتصرة على رائدات فضاء إناث فقط.

ومن جانبها، أوضحت ” ناسا ” إن رائدتي الفضاء كريستينا كوخ وآن مكلاين ستقومان بالمشي خارج المحطة الفضائية الدولية يوم 29 مارس، في مهمة لاستبدال بطاريات كان قد تم تركيبها في الصيف الماضي، كما سيحظين بالدعم ” الأرضي ” من مديرة الرحلات الفضائية ماري لورانس وكريستين فاشيول من وكالة الفضاء الكندية في مركز جونسون الفضائي في تكساس.

ومن الجدير بالذكر، أن رائدة الفضاء السوفيتية سفيتلانا سافيتسكايا كانت أول امرأة تسير في الفضاء وذلك في 25 يوليو 1984، بينما أول رائدة فضاء في التاريخ هي السوفيتية فالنتينا تريشكوفا، التي توجهت إلى الفضاء في 13 يونيو 1963، كما أنها الوحيدة أيضا التي سافرت إلى الفضاء لوحدها ومن دون طاقم.