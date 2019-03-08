فرح الهادي تفاجئ المتابعين بسخريتها من الإهانات الموجهة لها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي، ضجة كبيرة بعد مقطع الفيديو الذي تحدثا فيه عن استقدامهما عاملتين لمنزلهما؛ لتظهر ” الهادي ” في فيديو جديد من داخل السيارة مع زوجها، وحاولا الرد بطريقة ساخرة على الانتقادات.

وسخر الثنائي مما تعرضا له من إهانات قائلين: ” واخيراً بدنا نشوف فيلم، مفاجأة فرح وعقيل الجديدة نروح نشتري قهوة… ” ؛ لترد الإعلامية مي العيدان على ذلك: ” ألف مبروك لفرح سعد فرحان الهادي وعقيل علي الرئيسي الفال لكم لما تروحون تترسون بنزين وتشربون ماي وتروحون قمة المفاجآت استمروا ” .

وتابعت ” العيدان ” في هجومها على فرح وعقيل: ” المصبغ واتفرشون اسنانكم وتشمون هوا ” ، في إشارة إلى أن ما قاما به لا يفيد بشيء بل للابهار والحصول على مزيد من الإعلانات.