بالفيديو.. حفيدات الأمير الوليد بن طلال يحتفلن بيوم ميلاده على طريقتهن الخاصة

علي القحطاني(صدى):

احتفلت حفيدات الأمير الوليد بن طلال الخمس، به على طريقتهن الخاصة بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق يوم أمس الخميس 7 مارس.

وعبرت الحفيدات عن سعادتهن بأن يكون جَداً لهن؛ فيما قدم الأمير الوليد شكره لحفيداته جنى وسارة ومايا ودلال ونورة.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن النزهات والجولات والسفريات التي قام بها الأمير مع حفيداته، داخل المملكة وخارجها، في المدن والبر؛ فيما قدمت كل حفيدة على حدة تهنئة لجدها.

وذكرت الحفيدات في التهنئة ما يعجبهن في شخصية جدهن الأمير الوليد بن طلال، وإن اتفقن على أنه مرح وله شخصية مميزة، وأنه أفضل جد، كما أنه يشتري لهم ألعابا جميلة.