” ميليسي ” : سأكون فخور بالعودة إلى الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشف الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، محترف الهلال السابق ولاعب الظفرة الإماراتي الحالي، عن أسباب رحيله عن الهلال لافتًا إلى إنه سيكون فخورًا بالعودة مرة أخرى إلى المملكة وارتداء قميص الزعيم ولكنه ملتزم بعقده مع الظفرة.

وأوضح ” ميليسي ” أسباب الرحيل عن الهلال: ” بعد نهائي دوري أبطال آسيا اتفقت مع إدارة الهلال وقتها على التجديد، ولكنها تغيرت ولم يتحدث معي أحد من الإدارة الجديدة، وتلقيت عرضًا من الظفرة وقبلت به ” .

وتحدث اللاعب الأوروغوياني عن إمكانية عودته إلى الزعيم، قائلًا: ” لم يتحدث معي أحد بشأن العودة، هذه الأخبار قرأتها فقط عبر تويتر ” ، مضيفًا: ” لو عرض الهلال عليّ ذلك سأكون فخورًا بالعودة وارتداء قميصه من جديد والدفاع عن ألوانه لا أستطيع أن أصف شعوري وأنا ألعب مع الهلال، ولكنني أحترم عقدي مع الظفرة ” .

وفي السياق نفسه، أكد لاعب الظفرة الحالي أنه لم يتلق أي مفاوضات بشأن التعاقد مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، نافيًا هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.

ومن الجدير بالذكر، أن ميليسي حقق مع الهلال لقب دوري المحترفين في موسمين متتاليين، بالإضافة إلى كأس الملك، والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي خسره الفريق الأزرق أمام أوراوا الياباني.