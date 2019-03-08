شبهات انتحار.. وفاة فتاة ملفوف حول رقبتها ” شال ” بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

عثرت شرطة الباحة، مساء أمس الخميس، على فتاة في السادسة عشرة من عمرها متوفاة في إحدى قرى المنطقة.

ووجدت الشرطة الفتاة، وملفوف على رقبتها ” شال ” وقد فارقت الحياة؛ فيما هناك شبهات بانتحارها لم تتأكد حتى الآن ولا يوجد مزيد من التفاصيل.