شبهات انتحار.. وفاة فتاة ملفوف حول رقبتها ” شال ” بالباحة
عثرت شرطة الباحة، مساء أمس الخميس، على فتاة في السادسة عشرة من عمرها متوفاة في إحدى قرى المنطقة.
ووجدت الشرطة الفتاة، وملفوف على رقبتها ” شال ” وقد فارقت الحياة؛ فيما هناك شبهات بانتحارها لم تتأكد حتى الآن ولا يوجد مزيد من التفاصيل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68023 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمها ويسكنها الجنه ويحسن عزاء من فقدها ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47104 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحمها