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  • نشر : منذ 48 دقيقة
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  • حوادث

شبهات انتحار.. وفاة فتاة ملفوف حول رقبتها ” شال ” بالباحة

شبهات انتحار.. وفاة فتاة ملفوف حول رقبتها ” شال ” بالباحة
إبراهيم الزهراني(صدى):

عثرت شرطة الباحة، مساء أمس الخميس، على فتاة في السادسة عشرة من عمرها متوفاة في إحدى قرى المنطقة.

ووجدت الشرطة الفتاة، وملفوف على رقبتها ” شال ” وقد فارقت الحياة؛ فيما هناك شبهات بانتحارها لم تتأكد حتى الآن ولا يوجد مزيد من التفاصيل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68023 ] نشر منذ 39 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمها ويسكنها الجنه ويحسن عزاء من فقدها ,, آمين ,,

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